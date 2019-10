Allerta Meteo Liguria: aumenta l’instabilità, in arrivo pioggia e calo delle temperature

Dopo qualche giorno di tregua la Liguria torna ad essere esposta ad un aumento dell’instabilità meteo, con il ritorno della pioggia e un possibile cambio nello scenario anche sul fronte delle temperature, come buona parte del nord Italia.

Sulla regione, come spiega Arpal, il centro meteo ideologico della Regione Liguria – un flusso di correnti umide in arrivo dai quadranti meridionali fino a mercoledì porterà possibili piovaschi, con un aumento dell’instabilità da domani e probabili rovesci o temporali fino al pomeriggio di mercoledì. Tutto questo segnerà un cambio di regime con correnti settentrionali al suolo e fa prefigurare anche un calo della colonnina di mercurio.

“Al di là delle precipitazioni – spiegano da Arpal all’Adnkronos – il dato delle temperature che dovrebbero scendere un po’ è l’aspetto più interessante anche perché fino ad ora sono state più alte della media stagionale di circa 1 grado e mezzo, ieri su Genova erano circa 24 i gradi, oggi il centro funzionale ha registrato 21,3 gradi ma ha influito il cielo coperto”. Le precipitazioni al momento, frutto di questa ondata di maltempo, sono previste fino a mercoledì, in uno scenario che è in via di valutazione per quel che riguarda il prossimo week end.