Allerta Meteo in Liguria: in arrivo raffiche di burrasca forte

Il centro meteo Arpal ha diffuso un’allerta meteo per vento in previsione di locali raffiche di burrasca forte oltre i 100 km/h soprattutto sul centro-ponente, sui rilievi e allo sbocco delle valli, nella notte e fino al pomeriggio di domani, lunedì 7 ottobre.

Sono attese piogge da questa sera e per tutta la notte, su buona parte della regione, in estensione dall’entroterra fin sulla costa, con bassa probabilità di rovesci o temporali forti, ma di breve durata. A seguire è previsto un brusco ingresso dei venti da nord, che contribuiranno a rasserenare il cielo già dalla mattinata di domani con raffiche anche oltre i 100 km/h.