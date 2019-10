Maltempo in arrivo sulla Lombardia. A seguito di un avviso di criticità regionale in codice giallo, sarà attivo a partire dalle ore 18 il Centro Operativo Comunale per il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro.

Il Centro di via Drago provvederà all’eventuale coordinamento delle pattuglie della Polizia locale e delle squadre della Protezione Civile e di MM che sono allertate dalle 18 di oggi.