Allerta Meteo, pesante maltempo in arrivo in molte regioni: scuole chiuse domani 24 Ottobre in diversi comuni [ELENCO AGGIORNATO]

Il maltempo non dà tregua e, dopo l’emergenza che ha interessato il Nord/Ovest Italia nei giorni scorsi, per la giornata di domani, giovedì 24 Ottobre, la Protezione Civile ha emesso un nuovo pesante bollettino di allerta meteo. Si prevedono piogge e maltempo in diverse regioni, tra cui Lombardia, Liguria, Piemonte e Toscana.

Sono in molti dunque, a scopo precauzionale, i Comuni che stanno optando per mantenere le scuole chiuse per la giornata di domani, giovedì 24 Ottobre 2019. Di seguito l‘elenco aggiornato, regione per regione:

Liguria

Albenga (Savona)

Albisola Superiore (Savona)

Albissola Marina (Savona)

Bergeggi (Savona)

Ceriale (Savona)

Savona

Arenzano (Genova)

Santa Margherita (Genova)

Camogli (Genova)

Sestri Levante (Genova)

Toscana