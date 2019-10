Allerta Meteo, situazione critica al Sud: maltempo estremo, enorme ciclone provoca alluvioni in Sicilia

Situazione critica per il maltempo in Sicilia: il sistema temporalesco di tipo “V-Shaped”, tra i più pericolosi in assoluto per la sua conformazione a multi-cella, ha attraversato tutta l’isola nella notte portandosi dal trapanese e dall’agrigentino, bersagliati dai nubifragi ieri sera, ai settori orientali dell’isola. Così mentre su Trapani e anche Agrigento, è tornato a splendere il sole, sta diluviando su tutta la Sicilia jonica con piogge torrenziali che si intensificheranno nel corso della giornata e proseguiranno anche domani, Sabato 27 Ottobre.

La Sicilia è letteralmente blindata, con le scuole chiuse a Catania, Messina, Ragusa, Modica, Agrigento, Enna, Paternò, Barcellona Pozzo di Gotto, Canicattì e centinaia di altri comuni minori. La protezione civile sta cercando un pensionato di 80 anni che risulta disperso da ieri sera a Licata. Alcuni testimoni hanno notato nel fiume Salso un paio di ciabatte che galleggiavano, poi riconosciute dai familiari dell’anziano di cui non si avevano più notizie. Ricerche sono in corso da parte dei sommozzatori dei Vigili del fuoco.

Sempre a causa del maltempo, è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-Gela-Canicattì, Canicattì-Caltanissetta e Agrigento-Canicattì. Inoltre, a causa dei danni provocati dai fenomeni estremi delle scorse ore, la linea Palermo-Trapani, interrotta dalle 19 di ieri, rimarrà chiusa fino alle 12 di oggi. E’ stato programmato un servizio sostitutivo con bus nelle stazioni di Agrigento, Castelvetrano, Catania, Messina, Palermo e Siracusa.

Tra le località più colpite dalla pioggia, abbiamo Castelvetrano con 97mm, Agrigento con 74mm, Noto con 73mm, Ispica con 63mm, Mazara del Vallo con 61mm, Palazzolo Acreide con 59mm, Mazzarino con 47mm, Canicattì con 44mm, Modica e Acate con 41mm, Augusta e Comiso con 39mm.

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà ulteriormente nei settori orientali dell'isola, soprattutto tra Catania e Messina, dove si verificheranno piogge alluvionali per tutta la giornata odierna.