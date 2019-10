Allerta Meteo Napoli: domani 25 Ottobre chiusi i parchi pubblici

La protezione civile della Campania ha diramato dalle ventidue di oggi e fino alle 10 di domani, venerdi’ 25 ottobre, l’allerta meteo di colore giallo su Napoli per “Precipitazioni a possibile carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense con possibili raffiche nei temporali”.

Il servizio comunale Verde della Citta’, si legge in una nota di Palazzo San Giacomo, “ha disposto la chiusura per la giornata di domani dei parchi pubblici. Il servizio tecnico scuole raccomanda ai dirigenti scolastici di non far frequentare in modo stanziale le aree esterne pertinenziali agli edifici scolastici con presenza di alberature e non utilizzare le attrezzature e le aree destinate ad attivita’ ludiche all’aperto fino all’orario di validita’ dell’allerta meteo”.