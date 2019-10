Allerta Meteo nello Stretto di Messina: violento temporale risale dal mar Jonio, tempesta di fulmini in atto [FOTO LIVE]

Un violento temporale sta risalendo il mar Jonio verso lo Stretto di Messina, provocando una spettacolare e intensa tempesta di fulmini nelle acque meridionali dello Stretto, come possiamo osservare dalle immagini nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo scattate pochi minuti fa da Reggio Calabria verso Sud/Ovest. Il temporale, preceduto da un’imponente Shelf Cloud, sta risalendo lentamente lo Stretto e in serata raggiungerà dapprima Reggio Calabria, successivamente Messina, con forti piogge in modo particolare nelle zone meridionali della città. Il maltempo proseguirà anche domani su gran parte dell’area jonica siciliana e calabrese: in molti comuni le scuole rimarranno chiuse, come ad esempio a Catania, Acireale, Roccalumera e Santa Teresa di Riva (qui l’elenco completo). Anche a Catanzaro domani le scuole saranno chiuse, ma non per il maltempo: proseguiranno le verifiche dopo il forte terremoto di stamattina.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: