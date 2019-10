Allerta Meteo, FOCUS sul Nord-Ovest: forte maltempo con la minaccia di nubifragi e alluvioni, rischio tornado e forte vento [MAPPE]

Allerta Meteo – Diffuse tempeste convettive sono in atto sul Mediterraneo occidentale oggi, determinando piogge intense e nubifragi sulla Francia meridionale. L’attività, però, si sta gradualmente diffondendo verso il Nord-Italia, ancora sulle aree già devastate dalle alluvioni, ed è di nuovo allerta.

Il modello a supporto di questa attività svela una forte dorsale sull’Europa orientale con una profonda bassa pressione sulla Penisola Iberica, che si muove sul Mediterraneo occidentale. Davanti alla bassa pressione, una forte avvezione calda e umida è in corso verso Francia e Nord-Ovest dell’Italia. Vari modelli, come ICON-EU, ARPEGE e AROME, indicano fino a quasi 200mm di pioggia sulle regioni di Nord-Ovest dell’Italia e sul sud della Francia entro le prossime 18-24 ore (vedi mappe della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo)! La combinazione di precipitazioni orografiche e convettive dovrebbe portare a quantitativi totali ancora più alti. Le tempeste più forti, inoltre, potrebbero supportare tornado e forti venti.

Dopo la devastazione, le alluvioni, i morti e i dispersi degli ultimi giorni, dunque, non è ancora finito l’incubo maltempo per gli stati del Mediterraneo occidentale. Prestare massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play