Allerta Meteo Piemonte: nuove precipitazioni in arrivo

Ancora pioggia sulle diverse aree del Piemonte. Le precipitazioni, segnala l’Arpa regionale, potranno essere localmente molto intense su basso alessandrino e sullo Scrivia; a carattere più continuo e persistente su canavese, biellese, verbano e alto vercellese e novarese. Dalla mattina di domani i fenomeni, gia’ in attenuazione nella notte, tenderanno a esaurirsi ovunque sul Piemonte.

La situazione creatasi nei giorni scorsi e le ulteriori precipitazioni previste determineranno l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua del torinese (Pellice e Orco), mentre a nord si segnalano l’incremento dei livelli idrometrici del Sesia e del Toce, comunque al di sotto delle soglie di guardia. Piu’ critica risulta la zona al confine con la Liguria dove la Bormida e in particolare l’Orba potranno superare i livelli di guardia, determinando allagamenti e locali fenomeni di erosione. Il Po nel tratto a monte di Torino e a valle, fino alla confluenza con la Dora Baltea, presentera’ innalzamenti con locali condizioni di criticita’.

Il Lago Maggiore sara’ in moderata crescita con livelli che si manterranno al di sotto della soglia di pericolo. Da domani pomeriggio e per tutto il fine settimana sono attese condizioni di tempo soleggiato con aumento delle temperature massime e dello zero termico.