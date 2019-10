Allerta Meteo Piemonte: criticità arancione, previste nuove piene

Il Centro funzionale della Regione Piemonte ha diramato un’allerta meteo arancione (codice 2, moderata criticità) per le valli Orco, Lanzo, Sangone, Alta e Bassa Val di Susa, Chisone, Pellice e Po. In allerta gialla (codice 1, ordinaria attenzione) pianura settentrionale, pianura e collina torinese e pianura cuneese.

Già oggi è previsto, nelle aree con allerta arancione, l’ingrossamento del reticolo secondario dei corsi d’acqua, ma domani la criticità si estenderà ai fiumi principali. La quota neve non scenderà sotto ai 2.500 metri.

La Città Metropolitana di Torino monitora con attenzione la situazione: le precipitazioni più intense sono attese dalla serata e nella notte. Sorvegliati speciali in questa fase i versanti e i corsi d’acqua nelle zone alpine, mentre nei giorni successivi sono possibili innalzamenti dei corsi d’acqua anche a valle.