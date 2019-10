Allerta Meteo Piemonte: criticità gialla per temporali a nord e sugli Appennini

Allerta gialla per l’arrivo di temporali sul Piemonte. Secondo le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), il maltempo dovrebbe interessare tutto il nord della regione e le zone appenniniche. Proprio in quest’ultimo sono attese, nel tardo pomeriggio odierno, le prime piogge, che dovrebbero poi estendersi a tutto il resto del Piemonte. Temporali localmente forti saranno possibili, a nord, dalle valli Orco, Sangone, Lanzo, bassa Susa, in provincia di Torino, fino alle valli ossolane ma anche nella pianura settentrionale, e a sud, dalla valle Tanaro al bacino dello Scrivia. Quota neve inizialmente a 2.700 metri in discesa a 2.300. La perturbazione sarà tuttavia rapida e già mercoledì è previsto il miglioramento delle condizioni meteo.