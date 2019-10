Allerta Meteo, adesso è ufficiale: scuole chiuse in Sicilia Venerdì 25 Ottobre, ecco in quali Comuni – ELENCO AGGIORNATO LIVE

Allerta Meteo – Arriva l’ufficialità delle scuole chiuse per il maltempo che domani colpirà in modo molto pesante la Sicilia centro/orientale. Le scuole rimarranno chiuse a Catania e in molti altri comuni importanti della Sicilia centro/orientale. Intanto ha iniziato a piovere intensamente su Trapani e nella Sicilia occidentale, dove i fenomeni più estremi si verificheranno in serata. Il maltempo avanzerà verso est nella notte e domani si concentrerà nei settori orientali dell’isola.

Ecco l’elenco dei Comuni in cui le scuole rimarranno ufficialmente chiuse:

Catania

Paternò (Catania)

(Catania) Milazzo (Messina)

(Messina) Taormina (Messina)

(Messina) Letojanni (Messina)

(Messina) Giardini Naxos (Messina)

(Messina) Alì Terme (Messina)

(Messina) Castelmola (Messina)

(Messina) Santa Teresa di Riva (Messina)

(Messina) Roccalumera (Messina)

(Messina) Savoca (Messina)

(Messina) Furci Siculo (Messina)

(Messina) Forza d’Agrò (Messina)

(Messina) Mandanici (Messina)

(Messina) Scaletta Zanclea (Messina)

(Messina) Fiumedinisi (Messina)

