Allerta Meteo, forte maltempo in Sicilia: scuole chiuse in molti comuni domani Lunedì 7 Ottobre

Scatta l’Allerta Meteo e in Sicilia molti Sindaci decidono di chiudere le scuole: domani, Lunedì 7 Ottobre, il maltempo provocherà forti temporali. Anche se in realtà il clou dei fenomeni estremi sarà nel pomeriggio, in Provincia di Messina molti Sindaci hanno già firmato l’apposita ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole comunali.

Ecco l’elenco, aggiornato in tempo reale:

Barcellona Pozzo di Gotto

Santa Teresa di Riva

Giardini Naxos

Letojanni

Nizza di Sicilia

Roccalumera

Alì Terme

Antillo

Pagiara

Mongiuffi Melia

Furci Siculo

Nei settori A, B e I della Regione, l’allerta è di livello arancione, cioè molto pesante.