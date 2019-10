Allerta Meteo Sicilia: ancora maltempo, criticità arancione nel Messinese

Continua l’ondata di maltempo che sta interessando il Sud Italia e che ha causato danni e disagi in Calabria e in Sicilia. Molte le scuole chiuse in diversi comuni siciliani. Le piogge hanno causato danni e disagi soprattutto nelle province di Vibo e di Palermo.

L’ondata fredda in Sicilia prosegue anche per la giornata di domani, come spiega un’allerta meteo emessa dalla Protezione Civile regionale. Si prevede criticità arancione per la provincia di Messina, mentre nelle zone di Enna, Siracusa, Ragusa e Catania si prevede criticità gialla. Tempo stabile sul versante Nord-Ovest.