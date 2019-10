Allerta Meteo, MAPPE drammatiche per le prossime 24 ore in Sicilia: piogge alluvionali tra Messina e Catania

Allerta Meteo – Scenario drammatico per le prossime ore in Sicilia: gli ultimi aggiornamenti delle mappe sono impressionanti per le piogge alluvionali previste nel corso della giornata odierna nei settori orientali dell’isola, e in modo particolare tra Messina e Catania dove tra Nebrodi, Peloritani ed Etna potranno cadere oltre 350mm di pioggia provocando un vero e proprio disastro. Nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo pubblichiamo l’ultimo aggiornamento del modello Moloch dell’ISAC-CNR che evidenzia il rischio di fenomeni molto violenti nelle prossime ore. Il forte maltempo già da ieri sta colpendo in modo molto pesante la Sicilia: un uomo è disperso a Licata, i treni sono bloccati su gran parte dell’isola e sta già diluviando da ore su tutti i settori orientali e jonici della Regione, dove i fenomeni si stanno intensificando con la risalita del violento sistema temporalesco “V-Shaped” dal Canale di Sicilia verso lo Jonio.

Massima attenzione per tutta la giornata e anche per domani, Sabato 27 Ottobre. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: