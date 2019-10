Allerta Meteo, furioso fronte temporalesco risale lo Jonio verso la Sicilia: pericolosissima area di convergenza tra Catania e Messina

Allerta Meteo – Il peggio deve ancora venire. L’ondata di maltempo che da ieri sta interessando il Sud Italia e in modo particolare la Sicilia si intensificherà nel pomeriggio/sera, come ampiamente previsto, nei settori orientali dell’isola. Un furioso fronte tamporalesco carico di pioggia e grandine sta risalendo il mar Jonio verso Catania e Messina, dove nel pomeriggio si creerà una pericolosissima area di “convergenza” tra le correnti. Ne scaturiranno fenomeni meteorologici particolarmente estremi in modo particolare lungo la fascia compresa tra Etna, Nebrodi e Peloritani, dove potranno verificarsi disastrose alluvioni con oltre 350mm di pioggia in poche ore.

La situazione è molto pericolosa. Le mappe sono davvero drammatiche: qualora dovessero concretizzarsi le previsioni di tutti i modelli per le prossime 6-12 ore, il territorio siciliano nord/orientale, tra le province di Catania e Messina, verrà investito da una vera e propria valanga di pioggia che si tradurrà in pesantissime conseguenze di dissesto idrogeologico sui territori (frane, smottamenti, esondazioni di corsi d’acqua, inondazioni e allagamenti).

Il maltempo proseguirà anche domani, Sabato 26 Ottobre, in modo particolare nelle zone joniche della Sicilia, tra Messina, Catania e Siracusa. Anche domani molti comuni potranno decidere di chiudere le scuole: i Sindaci come al solito aspetteranno l’allerta meteo della protezione civile e l’evolversi dei fenomeni estremi atteso per il pomeriggio.

