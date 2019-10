Allerta Meteo Sicilia, maltempo a Palermo: scuole chiuse in diversi comuni domani, martedì 8 ottobre [ELENCO AGGIORNATO]

Maltempo in Sicilia dove oggi le piogge hanno interessato diverse zone della regione. Forti disagi a Palermo in seguito al violento temporale che nelle ultime ore si è abbattuto sulla città e che sta creando notevoli disagi.

Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco, preso d’assalto da automobilisti rimasti in panne e cittadini alle prese con allagamenti e cornicioni pericolanti. Circolazione in tilt in diverse aree, dal centro alla periferia, con lunghe code e automobilisti imbottigliati nel traffico.

La Protezione Civile Regionale ha emesso una nuova allerta meteo per la giornata di domani e sono diversi i comuni che stanno optando per la chiusura delle scuole per la giornata di martedì 8 ottobre.

Di seguito l’ELENCO AGGIORNATO:

Catania

Acireale (Catania)

Roccalumera (Messina)

Furci (Messina)

Alì Terme (Messina)

Nizza di Sicilia (Messina)

Pagliara (Messina)

Mandanici (Messina)

Letojanni (Messina)

Mongiuffi Melia (Messina)

S. Teresa di Riva (Messina)

Seguiranno aggiornamenti live.