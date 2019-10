Allerta Meteo, la protezione civile lancia un nuovo allarme ROSSO per la Sicilia: anche Sabato 26 scuole chiuse e forte maltempo

Please wait...

No votes yet.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

Al fine di monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Anche domani, Sabato 26 ottobre, le scuole rimarranno chiuse in molti comuni siciliani dove imperversa il maltempo che sta provocando gravi criticità. Ha iniziato a diluviare tra Catania e Messina, nell’area di convergenza compresa tra Etna, Nebrodi e Peloritani dove ci aspettiamo una vera e propria alluvione nella prossima notte. Molti Sindaci, a causa dell’allerta rossa emanata oggi dalla protezione civile anche per la giornata di domani, stanno disponendo la chiusura delle scuole.

article

1332993

MeteoWeb

Maltempo, Allerta rossa in Sicilia: scuole chiuse anche Sabato 26 ottobre in molti Comuni – ELENCO AGGIORNATO IN DIRETTA

Anche domani, Sabato 26 ottobre, le scuole rimarranno chiuse in molti comuni siciliani dove…

http://www.meteoweb.eu/2019/10/allerta-meteo-sicilia-scuole-chiuse-sabato-26-ottobre-2/1332993/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2015/10/scuole-chiuse.gif

maltempo

ALLERTA METEO