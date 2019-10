Allerta Meteo, forte maltempo in Sicilia: ipotesi scuole chiuse anche Sabato 26 Ottobre

Oggi le scuole sono chiuse in molti importanti Comuni della Sicilia come Catania, Messina, Ragusa, Modica, Agrigento, Enna, Paternò, Barcellona Pozzo di Gotto, Canicattì e centinaia di centri minori (qui l’elenco completo) a causa dell’allerta meteo lanciata ieri dalla protezione civile che aveva diramato l’allarme rosso (il più alto previsto dal nostro sistema di allertamento). Il maltempo è effettivamente arrivato, e ha già provocato danni e disagi, anche se i fenomeni più estremi sono quelli che si verificheranno nel pomeriggio/sera.

Le ultime previsioni, però, hanno prolungato anche a domani, Sabato 26 Ottobre, il maltempo più intenso nella Sicilia orientale, specie tra Messina, Catania e Siracusa. Così nel pomeriggio, dopo la nuova allerta della protezione civile, e anche in base alle condizioni meteorologiche delle prossime ore, i Sindaci decideranno se estendere il provvedimento anche a domani o meno.

Intanto le scuole saranno chiuse certamente, e per il terzo giorno consecutivo, nei comuni piemontesi di Gavi e Castelletto d’Orba, pesantemente colpiti dall’alluvione di inizio settimana in provincia di Alessandria.

Nel pomeriggio su MeteoWeb tutti gli aggiornamenti sulla nuova allerta meteo della protezione civile e sulle decisioni dei sindaci siciliani in merito alle scuole chiuse anche per Sabato 26 Ottobre. Intanto per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: