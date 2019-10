Allerta Meteo, la Squall-Line è arrivata sul Tirreno: allarme temporali violentissimi al Sud

La nuova ondata di maltempo è arrivata sull’Italia con forti piogge e temporali che da stamattina stanno interessando il Nord/Ovest, la Sardegna e avanzano sul Centro Italia in Toscana. La Regione più colpita è ancora una volta il Piemonte dove sono caduti 119mm di pioggia a Piano Audi, 114mm al Colle Barant, 106mm a Clot della Soma, 104mm a Varisella, 97mm a Luserna San Giovanni, 94mm a Cumiana, 89mm a Monterosso Grana

Adesso la temuta Squall-Line temporalesca sta avanzando sul mar Tirreno, da ovest verso est, e nelle prossime ore si avvicinerà sempre più minacciosa a Toscana, Lazio e Sicilia. I fenomeni più violenti, fortunatamente, rimarranno confinati in mare aperto, ma avremo forti piogge sui litorali della Toscana meridionale, lungo le coste del Lazio e soprattutto sulla Sicilia sud/occidentale, dove stasera si verificheranno piogge torrenziali.

Domani, Venerdì 25 Ottobre, il maltempo si concentrerà al Sud, con violenti temporali soprattutto in Sicilia e Calabria. I fenomeni più estremi colpiranno le province di Ragusa, Siracusa, Catania, Messina e Reggio Calabria, dove avremo piogge torrenziali su entrambi i versanti (jonico e tirrenico), con picchi di 150–180mm di pioggia tra l’Etna, i Nebrodi, i Peloritani, l’Aspromonte e le Serre. E’ alto il rischio di pesanti fenomeni di dissesto idrogeologico con alluvioni-lampo: massima attenzione a frane e smottamenti. Il gran caldo che persiste in queste ore (in Calabria e Sicilia le temperature sono un po’ ovunque superiori ai +25°C) renderà ancor più seria la situazione all’arrivo del fronte temporalesco, con forti contrasti termici e una grande energia ad alimentare le celle temporalesche da cui scaturiranno forti grandinate e tempeste di fulmini.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: