Allerta Meteo, fiondata Artica sull’Italia da Lunedì: violenta sfuriata temporalesca, poi il maltempo si concentrerà al Sud

In una Domenica dal clima tipicamente autunnale su gran parte d’Italia, con molte nubi sparse e forti piogge in Calabria dove l’area più colpita è quella del reggino, tra la piana di Gioia Tauro e l’Aspromonte dove sono caduti 46mm di pioggia ad Antonimina, 36mm a Molochio, 34mm a Gioia Tauro, 32mm a Cittanova, cresce l’allerta meteo per le prossime ore: infatti domani, Lunedì 7 Ottobre, una perturbazione di origine Artica, raggiungerà l’Italia andando in cut/off proprio sulla Sardegna, e innescando violenti temporali sin dalle prime ore del mattino su gran parte del nostro Paese. Eloquenti le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Oltre alle piogge, si alzeranno forti venti settentrionali e le temperature diminuiranno sensibilmente. Il maltempo si accanirà soprattutto al Sud, dove si concentrerà in modo più estremo persistendo su gran parte della settimana nelle aree joniche e in Sicilia, dove si potranno verificare fenomeni estremi su Catania e Siracusa.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: