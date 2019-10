Allerta Meteo Valle D’Aosta: forti piogge da stasera

Il centro funzionale della Regione ha emesso un bollettino di criticità ‘gialla’ (ordinaria criticità, livello 1 su una scala da 1 a 3 punti) per la bassa valle. “Sono attese per domani, domenica, – si legge – precipitazioni localmente e a tratti intense presso il Piemonte, in particolare nel settore orientale, moderate altrove”.

Saranno possibili “frane superficiali, cadute massi e fenomeni di esondazione nei rivi secondari”. L’ufficio meteo regionale prevede per domenica “molto nuvoloso o coperto; precipitazioni tendenti a divenire moderate localmente e a tratti intense a sud-est, deboli o moderate altrove, neve oltre 2700 metri”. Le precipitazioni dovrebbe cessare tra lunedi’ sera e martedi’ mattina.