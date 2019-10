Alluvione nell’Alessandrino: l’acqua devasta un centro riabilitativo, danni e disagi [VIDEO]

Al via la conta dei danni in seguito al violento maltempo che nella notte ha devastato la Liguria e il basso Piemonte causando danni e disagi. Una notte che in molti ricorderanno, come mostra questo video proveniente da un centro riabilitativo a Casalnoceto (AL) che evidenzia la potenza dell’alluvione della notte.

L’alluvione di ieri nella provincia di Alessandria ha avuto l”epicentro’ in paesi e colline dove nasce la docg Gavi. “Cantine, abitazioni, locali pubblici e vigneti sono stati danneggiati – racconta il presidente del Consorzio di Tutela, Roberto Ghio – La viabilità è in parte bloccata o compromessa. Il territorio è messo ancora una volta a dura prova.

Di fronte a questa calamità, che ha colpito cosi’ pesantemente la popolazione e tanti associati, al fine di favorire la tempestiva ripresa dell’attivita’ lavorativa sollecitiamo la Regione Piemonte ad una pronta verifica dei danni ed a mettere in atto una rapida risposta solidaristica” .

“Vogliamo inoltre sottolineare – prosegue Ghio – l’importanza di tutelare il ruolo fondamentale dell’agricoltura, nel curare e custodire le campagne, poiché una buona gestione del territorio puo’ contribuire a limitare la furia dei fenomeni naturali“. Il Gavi docg, vino bianco, è prodotto in 11 Comuni (Bosio, Carrosio, Capriata d’Orba, Francavilla Bisio, Gavi, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, San Cristoforo, Serravalle Scrivia, Tassarolo).