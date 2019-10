Alluvione in Piemonte: “Chiederemo lo stato di emergenza”

“Al capo della Protezione civile chiediamo di garantirci la copertura di tutti gli oneri relativi agli interventi urgenti e poi chiederemo lo stato di emergenza”: lo ha dichiarato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, al suo arrivo alla prefettura di Alessandria per partecipare al vertice con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli sull’emergenza maltempo. “Abbiamo tanti danni per questo abbiamo bisogno che lo Stato ci sia“.

E’ fondamentale “ringraziare forze dell’ordine, volontari della protezione civile e prefettura, che da ieri lavorano per garantire la sicurezza delle persone, che è la prima delle nostre preoccupazioni“.