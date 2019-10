Alluvione in Piemonte: a Gavi 541 mm pioggia, come nel ’94 [FOTO]

Su Gavi (Alessandria) sono caduti 541 mm di pioggia in 2 giorni, un valore simile a quello registrato in Piemonte nel 1994, quando si verificò una disastrosa alluvione con 70 morti e danni enormi a infrastrutture e beni privati.

A Ovada, in 48 ore sono caduti 206.8 mm (dati Arpa Piemonte), a Cursolo, nella Valle Cannobina, in 2 giorni sono stati rilevati 249,8 mm.

Nel corso della giornata la situazione meteo in Piemonte dovrebbe migliorare ma si attendono altre piogge intense da domani, sulla parte sudoccidentale della regione.