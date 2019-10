Maltempo, disastrosa alluvione tra Piemonte e Liguria: scirocco e caldo anomalo, mix letale per il Nord/Ovest. Tutte le FOTO e i DATI pluviometrici

E’ stato un mix letale tra le correnti di scirocco e il caldo anomalo che sta interessando l’Italia e l’Europa (ieri Grosseto ha raggiunto i +28°C battendo il suo precedente record storico della terza decade di Ottobre) a provocare la disastrosa alluvione che ha messo in ginocchio il Nord/Ovest: tra basso Piemonte e Liguria centrale la situazione è drammatica. Il bilancio è terribile con due morti, entrambi nell’alessandrino. La vittima è un tassista che era partito da Genova per portare un cliente nella zona di Serravalle, ma è stato trovato oggi a Capriata, in località Villa Carolina. E’ vivo il cliente, un rappresentante inglese che per lavoro si stava recando in un golf club.

Un altro uomo è morto stamattina lungo la provinciale 81: la vittima, un pensionato di 81 anni di Vische (Torino), Germano Costa, ha perso il controllo della propria vettura a causa della pioiggia ed eèfinito nei prati ribaltandosi. E’ morto sul colpo. Inutili tutti i soccorsi. Quando il personale del 118 ha raggiunto Strambino l’uomo era già morto. Ferita la moglie di 76 anni trasportata all’ospedale di Ivrea.

Fortunatamente è stato ritrovato e affidato al personale sanitario l’agricoltore disperso con il trattore a Mormese, al confine tra Novese e Ovadese, nell’Alessandrino colpito dal Maltempo delle ultime ore. Lo rendono noto i vigili del fuoco. Dei 900 interventi effettuati da questi ultimi tra Piemonte, Liguria e Lombardia, 220 nell’Alessandrino. “Si tratta soprattutto di richieste di prosciugamenti – spiegano dalla sala operativa provinciale – Le zone maggiormente interessate sono quelle di Novi Ligure, Gavi e Lerma“. Non ci sono, quindi, altri dispersi.

Centinaia di persone sono evacuate, molte strade chiuse per frane e crolli. I dati pluviometrici sono impressionanti: in due giorni su Gavi (Alessandria), il comune piemontese tra i più colpiti dal Maltempo, sono caduti 541mm di pioggia, un valore simile a quello registrato in Piemonte nella disastrosa alluvione del 1994 che causò nella regione 70 morti e danni enormi a infrastrutture e beni privati.

In base ai dati dell’Arpa, Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte, abbiamo raccolto tutti i dati pluviometrici delle ultime 48 ore nel basso Piemonte. Sono davvero impressionanti:

541mm a Gavi

466mm al Lago di Lavagnina

439mm ad Arquata Scrivia

354mm a Sardigliano

320mm a Castellania

279mm a Novi Ligure

270mm a Castellar Ponzano

258mm a Fraconalto

207mm a Ovada

187mm a Capanne di Marcarolo

176mm a Garbagna

120mm a Brignano-Frascata

106mm a Isola Sant’Antonio

87mm ad Alessandria

Notevolissimi anche i dati pluviometrici dell’ultima settimana in Liguria: nella zona occidentale e collinare di Genova in 8 giorni è caduta poco meno della pioggia che di solito cade in un anno!

897mm a Fabbriche

724mm a Masone

710mm a Rossiglione

682mm a Campomorone

644mm a Mignanego

630mm al Porto di Arenzano

629mm a Urbe – San Pietro

