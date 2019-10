Alluvione in Piemonte, le ultime parole della vittima: “C’è acqua dappertutto”

“C’è acqua dappertutto“: sono state queste le ultime parole di Fabrizio Torre, morto travolto da un’onda di acqua e fango a Capriata d’Orba, nell’Alessandrino. Il 52enne era partito dall’aeroporto di Genova con un passeggero straniero, che avrebbe dovuto accompagnare al Golf Club Villa Carolina, ma nei pressi del resort l’auto è stata bloccata dall’acqua.

L’ultima telefonata è stata fatta ai titolari del’azienda per cui lavorava, la Regiardo&Speroni: “Gli abbiamo chiesto di mettersi in salvo, poi il nulla…”

Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero scesi dall’auto e sono stati travolti dall’acqua: il cliente si è aggrappato ad alcuni alberi, mentre il conducente è stato trascinato via.

I soccorritori lo hanno trovato in un campo, ad alcune centinaia di metri di distanza.