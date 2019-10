Alluvione in Sicilia, Sud/Est devastato: un morto, strage di ovini e scenari da guerra [FOTO e VIDEO]

Una disastrosa alluvione ha colpito la scorsa notte l’estremo Sud/Est della Sicilia, tra le province di Siracusa e Ragusa, in una delle aree più secche d’Italia. In poche ore tra Ispica, Rosolini, Modica e Noto sono caduti ieri sera oltre 150mm di pioggia, con picchi di 200mm in due ore a Ispica. Nella notte i temporali hanno risalito la costa orientale siciliana raggiungendo Catania. Complessivamente, nelle ultime 24 ore gli accumuli pluviometrici sono impressionanti:

268mm a Ispica

164mm a Modica

160mm a Noto

159mm a Siracusa

149mm a Pachino

123mm a Francofonte

106mm a Paternò

102mm a Linguaglossa

99mm ad Augusta

92mm a Lentini

87mm a Scicli

75mm a Palazzolo Acreide

69mm a Pedara

57mm a Comiso

54mm a Ragusa

52mm a Santa Croce Camerina

51mm a Randazzo

46mm a Catania

E stamattina sta continuando a diluviare su gran parte del siracusano e del catanese.

Il bilancio dell’alluvione è drammatico. Un uomo, agente della polizia penitenziaria, è morto travolto dalla furia dell’acqua sulla statale 115 Noto-Rosolini: si chiamava Giuseppe Cappello e aveva 52 anni. I vigili del fuoco hanno recuperato e tratto in salvo nel siracusano complessivamente 16 persone. Le sedici persone soccorse erano rimaste intrappolate nelle proprie auto. La provinciale 19 è stata chiusa al traffico per evitare pericoli agli automobilisti.

Sono state ritrovate morte, inoltre, oltre 60 tra capre, pecore e agnelli a Ispica, dov’è straripato il torrente Favara, provocando una vera e propria strage di ovini dell’azienda Roccuzzo che produce ricotta e formaggi con un danno che supera i 100 mila euro. “Le immagini mostrano un tappeto di capi morti annegati – afferma il direttore della Coldiretti di Ragusa, Calogero Maria Fasulo – impegnato con i tecnici a verificare l’ammontare dei danni in tutta la provincia – questi fenomeni dimostrano quanto sia indispensabile la manutenzione continua degli alvei dei fiumi e torrenti perche’ ormai il cambiamento climatico e’ una realta’ con cui ci si deve confrontare ogni giorno“. Il Maltempo ha anche colpito duramente la produzione di ortaggi. Sono state ore d’inferno “e ora, oltre alle produzioni, le strade interne sono impraticabili”, conclude.

Sempre a Ispica, a Cava Mortella s’è aperta un’enorme voragine: centinaia di persone sono evacuate da ieri sera.

