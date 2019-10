Alzheimer: un nuovo farmaco è in grado di bloccare la progressione della malattia

Nuovi risultati nella cura contro l’Alzheimer: un farmaco sperimentale è in grado di bloccare la progressione della malattia. L’anticorpo in questione si chiama Aducanumab e è in grado di colpire la proteina beta-amiloide, tra le principali cause proprio della malattia di Alzheimer.

La proteina beta-amiloide è ormai nota tra gli esperti del mestiere in quanto è stata rilevata in chi soffre della “malattia della memoria”: nel cervello dei pazienti affetti da tale patologia sono infatti presenti delle placche senili che altro non sono che aggregati di tale proteina.

Secondo la ricerca il nuovo farmaco è in grado di rallentare la progressione del declino cognitivo, uno dei principali sintomi dell’Alzheimer, adesso si attende la richiesta l’autorizzazione per il farmaco sperimentale Aducanumab alla Food and Drug Administration, che è l’agenzia del farmaco americano. Per l’analisi del farmaco ci potrebbe volere però tra i 12 e i 24 mesi. Non è escluso anche la stessa richiesta alla European Medicines Agency, l’agenzia del farmaco europeo.