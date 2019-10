Amazzonia, da gennaio a settembre la deforestazione è aumentata del 93% in Brasile

Tra gennaio e settembre 2019, la deforestazione nella regione amazzonica brasiliana è aumentata del 93% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato emerge da cifre ufficiali pubblicate dall’Istituto nazionale di ricerche spaziali del Brasile (Inpe): 7.853 chilometri quadrati sono stati disboscati, molti di più dei 4.075 distrutti negli stessi nove mesi del 2018 (in tutto l’anno, la deforestazione aveva riguardato 4.947 km²). Nel solo mese di settembre di quest’anno, 1.447km² sono stati deforestati, in aumento del 96% rispetto allo stesso mese del 2018. Ad agosto sono stati devastati invece 1.700km² di foresta. I dati paiono in linea con gli anni precedenti sino alla metà del 2019, quando si nota un aumento significativo, e gli esperti ritengono che il disboscamento potrebbe riguardare 10milakm² quest’anno: un record mai raggiunto dal 2008.

Per i difensori dell’ambiente e gli esperti d’Amazzonia, questo aumento si spiega con la pressione esercitata da boscaioli e dagli allevatori di bestiame, incoraggiati dalle posizioni del presidente d’estrema destra Jair Bolsonaro, favorevole allo sfruttamento delle risorse naturali nelle riserve. La moltiplicazione degli incendi nel mese di agosto ha suscitato un’ondata di critiche nella comunità internazionale contro Bolsonaro e la politica del suo governo in materia ambientale.

Secondo le recenti immagini satellitari dell’Inpe, ci sono stati tanti incendi in Amazzonia tra gennaio e settembre (66.750) quanti in tutto il 2018 (68.345). Nei nove mesi, il numero di incendi nella più grande foresta tropicale al mondo è aumentato del 41% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sotto pressione, Bolsonaro aveva poi autorizzato a fine agosto l’invio dell’esercito negli Stati della regione amazzonica per contrastare gli incendi, misura che è stata prorogata sino al 24 ottobre. La deforestazione in genere in Brasile aumenta nella stagione secca da maggio a settembre, fino a novembre in alcune regioni.