Ambiente, Giaccone: “Inaccettabile il no all’emergenza climatica”

“Con la bocciatura dell’Ordine del Giorno di ieri sull’emergenza climatica la maggioranza regionale ha dimostrato la sua miopia nell’affrontare problemi di portata globale”. Così il consigliere regionale Mario Giaccone, per il quale “non è possibile dire con supponenza ai ragazzi di Greta che per l’ambiente devono rinunciare a qualche cosa, come ha fatto l’assessore all’Ambiente, Matteo Marnati”.

“Negare il problema o minimizzarlo, accontentarsi del fatto che nel nostro Paese almeno si possa fare una dibattito come quello di ieri o che la raccolta differenziata aumenterà – rimarca Giaccone – non è un atteggiamento responsabile e degno di un Consiglio regionale. Lo sarebbe stato ieri votare a favore dell’ordine del giorno sottoscritto dalla opposizione e dichiarare emergenza climatica e ambientale in Piemonte”.

“Sui temi legati all’ambiente e al clima- aggiunge – non possiamo piu’ aspettare ne’ tanto meno negare, ma dovremmo fare la nostra parte come politici e amministratori. I ragazzi ci sollecitano con tenacia e convinzione: vederli uscire dall’aula ieri è stata una sconfitta per la politica intera”.