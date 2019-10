Ambiente, Costa: “Sui rifiuti a Roma Raggi non è stata lasciata sola’

Sulla questione rifiuti la sindaca Raggi “non è stata assolutamente lasciata sola. Ho le carte firmate da tutti i componenti della cabina di regia tecnica: ministero dell’Ambiente, Regione Lazio e Comune di Roma“. Così il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, a margine del convegno ‘Le pillole di ecofuturo per curare la febbre della terra’ oggi nella Capitale.

“Ogni settimana-10 giorni abbiamo la cabina di regia tecnica che non si è mai interrotta, neanche a Ferragosto – precisa Costa – Ministero dell’Ambiente, Comune di Roma e Regione Lazio si vedono, ed è un fatto. Ci sono gli atti firmati. Ma la cabina di regia ha una valenza tecnica: Dove si può conferire, come si può raccogliere, quali sono gli spazi, le necessità di portarli fuori regione“.

Su quest’ultimo punto, il ministro ricorda che “abbiamo concluso il lodo, io con l’Abruzzo e Regione Lazio con le Marche. Quindi andranno per un trattamento intermedio in Abruzzo e nelle Marche più di 30 mila tonnellate di rifiuti“. Sulla possibilità che ci sia qualcosa su Roma nel Dl clima, Costa risponde: “Lo stiamo negoziando in queste ore“.