Salute: Fimmg lancia 3 giornate di confronto sull’antibiotico resistenza

Tre giornate dedicate al tema dell’antibiotico resistenza in cui si confronteranno addetti ai lavori e si incontreranno i cittadini per informarli e invitarli a un uso responsabile degli antibiotici. E’ questa una delle iniziative lanciate oggi nell’ambito del 76esimo Congresso nazionale Fimmg-Metis in corso a Villasimius, in provincia di Cagliari.

“C’è un preoccupante aumento del fenomeno dell’antibiotico-resistenza nel nostro Paese. Le prime tre giornate – ha sottolineato Donatella Alesso, responsabile scientifico di Metis nel corso della tavola rotonda ‘Antibiotico-resistenza come effetto multicausa: alimentazione, accesso alle cure, appropriatezza’ – si svolgeranno nei prossimi mesi, ma l’auspicio e’ che l’iniziativa possa essere riproposta anche in altre citta’. Fimmg, facendosi carico della Salute dei cittadini, intende affrontare questa emergenza con lo stesso impegno che ha profuso nel campo delle vaccinazioni”.

All’iniziativa parteciperanno rappresentanti di società scientifiche ed esperti per fornire aggiornamenti sul fenomeno dell’antibiotico resistenza che ormai sta diventando una vera e propria emergenza. Negli appuntamenti si discutera’ delle cause e dei progetti per arginarlo. Sara’ un’iniziativa aperta anche alla popolazione, verranno infatti invitati cittadini, associazioni e scuole per informarli su un uso corretto e responsabile degli antibiotici. Le tre giornate, organizzare da Fimmg-Metis con il supporto di Farmindustria, si svolgeranno in una citta’ del Nord, del Centro e del Sud Italia.