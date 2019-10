Antidepressivi “assolti” dalla scienza: “Sono sicuri”

Farmaci antidepressivi ‘assolti’: se assunti correttamente da pazienti che ne hanno bisogno e sotto controllo medico sono medicinali sicuri. Si può sintetizzare così la conclusione di un maxi lavoro internazionale pubblicato su ‘Jama Psychiatry’, che ha esaminato i dati di 45 meta-analisi raccogliendo le evidenze di oltre mille studi, con un focus specifico sugli effetti di questa classe di prodotti. A guidare la ricerca – condotta da un team di scienziati da Europa, America, Canada e Asia – sono stati Elena Dragioti, ricercatrice di epidemiologia all’università di Linköping in Svezia, e Marco Solmi, medico, psichiatra e ricercatore presso il Dipartimento di Neuroscienze e il Padua Neuroscience Center dell’università di Padova.

“La prescrizione di antidepressivi è aumentata a livello globale, portandoli a essere tra le medicine più prescritte. Tuttavia, in letteratura vengono pubblicati risultati contrastanti sulla loro sicurezza“, è la premessa che ha ispirato la revisione. In gergo tecnico una “umbrella review”, che sui farmaci antidepressivi decreta così: “Attualmente nessun effetto negativo sulla Salute è supportato da evidenza con un grado forte di credibilità, secondo vari criteri oggettivi quantitativi”.

“I risultati delle precedenti meta-analisi, che mostravano erroneamente un’associazione tra assunzione di antidepressivi ed eventi avversi sulla Salute, erano gonfiati da errori metodologici – sostengono Dragioti e Solmi – In particolare, gran parte dei lavori inclusi in questo studio misuravano l’effetto della malattia per cui gli antidepressivi erano prescritti (disturbo depressivo), e non l’effetto delle medicine. Inoltre, altre fonti di ‘bias’ erano presenti nei lavori inclusi”.

“Chiaramente la risposta a qualsiasi cura va sempre monitorata attentamente”, puntualizza Evangelos Evangelou, epidemiologo dell’università di Ioannina (Grecia) e dell’Imperial College Londra (Uk), ma i dati che emergono da questo studio rassicurano sulla sicurezza degli antidepressivi.

“La malattia mentale è associata di per sé a maggiori malattie fisiche quali malattie cardiovascolari per esempio, come emerge da molti studi – osserva Solmi – e la cura in particolare dei disturbi depressivi può invece aiutare chi ne soffre ad avere più attenzione per la propria Salute. Pertanto, attualmente – conclude l’esperto – i risultati di questo lavoro mostrano come non vi sia evidenza con un grado forte di credibilità che controindichi in termini assoluti la prescrizione di antidepressivi, in persone con disturbo depressivo”.