Apple, Tim Cook: “Noi usiamo 100% rinnovabili, non vogliamo creare sconvolgimenti al clima”

“Non vogliamo creare sconvolgimenti a livello climatico: noi utilizziamo al 100% energie rinnovabili”. Lo ha affermato Tim Cook, amministratore delegato di Apple, nel corso dell’iniziativa ‘Il Quotidiano in Classe’ organizzata a Firenze dall’Osservatorio permanente giovani-editori.

“Siamo sostenitori dei diritti umani – ha proseguito – e non lo facciamo perche’ e’ previsto da normative ma perche’ e’ un imperativo morale. Siamo anche attivi nella protezione degli immigrati. Vogliamo far si’ che ci sia un accesso equo all’istruzione. L’istruzione per noi e’ un trampolino per far si’ che tutti possano avere pari opportunita'”.