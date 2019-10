Archeologia: morta Alda Micheli Vigliardi, specialista dell’arte preistorica

Cordoglio all’Università di Firenze per la scomparsa di Alda Micheli Vigliardi, già professore ordinario di Paleontologia.

Micheli (Firenze, 1925) si è laureata nel 1947 presso l’Università di Firenze, l’anno seguente è nominata assistente volontaria presso la Cattedra di Paletnologia, nel 1963 diviene assistente di ruolo e nel 1973 incaricata dell’insegnamento omonimo, del quale ottiene poi la titolarità sino alla cessazione del servizio nel 2000.

Ha svolto una intensa attività didattica che ha portato alla formazione in Archeologia preistorica di numerosi allievi, poi confluiti nei ruoli di Università, Soprintendenze e Musei. La sua produzione scientifica spazia dall’arte preistorica – sulla scia del suo maestro Paolo Graziosi – alle produzioni litiche e ceramiche del Paleolitico, del Neolitico e dell’età dei Metalli.

Già direttrice per molti anni della Rivista di Scienze Preistoriche, nell’ultima fase della sua carriera è stata direttrice del Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria. Nota in ambienti nazionali e internazionali, ha tessuto rapporti di studio e di collaborazione con molti studiosi soprattutto in merito all’arte preistorica.