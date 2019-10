Arrestata di nuovo Jane Fonda per le proteste sul clima: ha annunciato che si farà arrestare ogni venerdì per le prossime 14 settimane

Jane Fonda è stata nuovamente arrestata per il suo secondo venerdì di protesta per il clima davanti a Capitol Hill. Insieme all’attrice 81enne, è stato arrestato anche Sam Waterson che è insieme a Fonda tra i protagonisti della popolare serie televisiva “Gracie and Frankie”. L’attrice appare, con un cappotto rosso, basco nero e grandi occhiali da sole, sorridente nelle foto mentre mostra le mani ammanettate con le fascette di plastica. Fonda, che è stata arrestata anche venerdì scorso durante un’analoga protesta, ha detto in un’intervista al Washington Post all’inizio del mese che intende farsi arrestare ogni venerdì – il giorno scelto da Greta Thunberg per la protesta di fronte al Parlamento svedese che ha lanciato il movimento dei “Fridays for Future” in tutto il mondo – per le prossime 14 settimane. “Verrà chiamato ‘Fire Drill Friday – ha detto Fonda del movimento di protesta a Washington – e noi adotteremo azioni di disobbedienza civile e saremo arrestati ogni venerdì”.