Assurdo incendio in un pronto soccorso: a fuoco il cellulare di un paziente

Un principio di incendio si è sviluppato oggi in un ambulatorio del pronto soccorso dell’Ospedale Umberto Parini di Aosta da un cellulare di un paziente che ha preso fuoco. Il paziente in questione era un ciclista di 71 anni caduto durante un incidente stradale, ed era quindi giunto al Pronto Soccorso con il 118. Durante la visita il cellulare del ciclista ha preso fuoco all’improvviso. Le fiamme sono state spente dal personale grazie ad uno degli estintori presenti nella struttura. I vigili del fuoco di Aosta sono intervenuti per una bonifica dai fumi. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito.