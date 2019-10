Parmitano, AstroLuca al comando di una passeggiata spaziale: è il primo non americano ad avere questo ruolo

Non solo comandante della Stazione Spaziale Internazionale: l’astronauta Luca Parmitano, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) avrà anche il comando di una delle passeggiate spaziali che affronterà in novembre. “E’ la prima volta che un astronauta non americano riveste il ruolo di leader di un’attività extra-veicolare”, ha detto il capo del Gruppo esplorazione dell’Esa, Bernardo Patti, nella diretta in streaming organizzata oggi dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) per la cerimonia con cui AstroLuca ha assunto il comando della Stazione Spaziale.