Passo avanti per inviare astronauti sulla Luna: nuovo progetto di razzo vettore allo studio in Cina

Gli ingegneri aerospaziali cinesi hanno compiuto un decisivo passo avanti nella progettazione di una nuova generazione di veicoli di lancio che potrebbero aiutare il programma di esplorazione lunare con equipaggio del Paese. A rivelarlo è la China Aerospace Science & Technology Corporation (CASC), secondo cui uno studio preliminare sui razzi vettori, condotto dall’Accademia cinese per le Tecnologie applicate ai Veicoli di Lancio della stessa CASC, ha passato la fase di revisione della China Manned Space Agency, l’agenzia spaziale cinese per l’esplorazione spaziale umana. La ricerca, avviata nel 2017, ha elaborato un progetto preliminare per il razzo vettore, dalla lunghezza approssimativa di 87 metri e con un peso al decollo pari a circa 2.200 tonnellate. Questo vettore potrebbe trasportare oltre 25 tonnellate di carico nell’orbita lunare e dovrebbe presentare un nuovo sistema di evacuazione del veicolo per migliorare la sicurezza di bordo per gli astronauti.

Oltre al motore già sviluppato per i razzi Long March-5 e Long March-7 e alle affidabili tecnologie di controllo di volo applicate a questi vettori, il nuovo razzo sarà realizzato ricorrendo a una serie di tecniche di produzione avanzata e a nuovi materiali. Secondo la CASC, un dettagliato piano di sviluppo di questo nuovo razzo vettore si trova già sul tavolo dei progettisti. La Cina starebbe, infatti, portando avanti uno studio preliminare per un programma di sbarco sulla Luna con equipaggio. Attualmente, il più grande razzo vettore cinese presenta una capacità di carico utile di circa 8 tonnellate, che possono essere trasferite in orbita lunare. Il programma di allunaggio con equipaggio necessita però di un veicolo di lancio di nuova generazione più potente e affidabile.