Astronomia: il centro della Via Lattea è esploso 3,5 milioni di anni fa

Circa 3,5 milioni di anni fa un’esplosione ha lacerato la Via Lattea: il cataclisma sarebbe iniziato vicino al buco nero super-massiccio situato al centro della galassia e l’impatto sarebbe stato avvertito a 200mila anni luce di distanza.

I ricercatori dell’Università di Sidney, su Astrophysical Journal, hanno spiegato che l’esplosione avrebbe creato due enormi “coni di ionizzazione” che attraversavano la Via Lattea. La scoperta potrebbe portare a una reinterpretazione completa della sua evoluzione.

La ricerca è stata realizzata grazie ai dati raccolti dal telescopio spaziale Hubble: in tal modo gli studiosi, guidati dallo scienziato Joss Bland-Hawthorn, sono riusciti a calcolare quando si è verificata la massiccia esplosione di radiazioni ad alta energia.