Astronomia: la “cometa blu” nel mirino del progetto SPECULOOS [FOTO]

Questa immagine pubblicata dall’European Southern Observatory mostra una cometa situata nella parte esterna del sistema solare: la cometa C/2016 R2 (PANSTARRS). Come suggerisce il nome, la cometa è stata scoperta nel 2016 dai telescopi Pan-STARRS alle Hawaii. Questa nuova immagine è stata catturata da un progetto basato presso l’osservatorio Paranal dell’ESO in Cile, chiamato “la ricerca di pianeti abitabili che transitano attorno a stelle ultra fredde” (in inglese “the Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars”), o SPECULOOS in breve.

Le comete sono sfere di polvere, ghiaccio, gas e roccia: quando passano vicino al Sole, il loro ghiaccio si riscalda, si trasforma in gas e fugge in un processo chiamato “degassamento”. Questo processo forma involucri sfocati attorno al nucleo delle comete, chiamati chioma e code distintive. Le osservazioni di SPECULOOS mostrano che la coda di C / 2016 R2 (PANSTARRS) cambia radicalmente in una sola notte, creando una serie dinamica di immagini. L’immagine include osservazioni condotte il 18 gennaio 2018 durante la fase di test del telescopio Callisto di SPECULOOS, quando la cometa era a 2,85 UA dal Sole (1 UA è la distanza Terra-Sole) e mentre viaggiava verso l’interno del sistema solare.

Questa cometa è particolarmente eccitante a causa dei rari composti e molecole che gli scienziati hanno rilevato nella sua chioma: monossido di carbonio e ioni azoto. Tali composti conferiscono alla cometa righe distintive blu di emissione, tanto che viene soprannominata “la cometa blu”. La cometa timida orbita attorno al Sole solo una volta ogni 20.000 anni, il suo approccio più recente è stato nel maggio 2018. L’immagine è stata scattata mentre il telescopio seguiva il movimento della cometa: le strisce luminose di luce sullo sfondo sono stelle lontane, ma la cometa e la sua chioma gassosa sono a fuoco, una testimonianza del potere di inseguimento di SPECULOOS.