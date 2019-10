Astronomia: NGC 1404 e la costellazione della Fornax, una gigantesca galassia ellittica ed una crudele realtà

Questa visione straordinariamente semplice e serena di NGC 1404 – una gigantesca galassia ellittica situata a 62 milioni di anni luce di distanza nella costellazione di Fornax (La Fornace) – nasconde la crudele realtà della galassia.

NGC 1404 è una delle galassie che comprendono il massiccio ammasso della Fornace, e sta lentamente cadendo verso il nucleo dell’ammasso. Mentre si dirige verso la grande galassia centrale dell’ammasso, NGC 1399, le riserve di gas caldo della galassia vengono forzatamente strappate via, lasciando una scia di gas allungata sulla sua scia. Sebbene non sia visibile in questa immagine, questo flusso di gas può essere visto chiaramente nelle immagini a raggi X della galassia; nel tempo, NGC 1404 perderà la maggior parte del suo gas caldo, e quindi la sua capacità di formare nuove stelle.

Il Very Large Telescope (VLT) dell’ESO ha catturato questa immagine di NGC 1404 con il suo strumento FORS. La stella luminosa in primo piano nella parte inferiore sinistra del riquadro è denominata HD 22862.