Astronomia: l’osservatorio di Paranal al chiaro di luna [FOTO]

In una remota parte del deserto cileno di Atacama, a un’altitudine di oltre 2600 metri, si trova l’osservatorio del Paranal. In termini di superficie di raccolta della luce, è il più grande osservatorio nell’emisfero meridionale ed è sede di numerosi telescopi all’avanguardia dell’ESO. Il picco principale, visibile nella foto direttamente sotto la tranquilla Luna gialla, ospita il Very Large Telescope (VLT) dell’ESO e il VLT Survey Telescope (VST) da 2,6 metri. I quattro telescopi unitari del VLT sono visibili in cima a questo picco, accanto ai telescopi ausiliari più piccoli all’estrema sinistra e al VST verso destra.

Mentre l’ESO continua ad espandere la sua gamma di telescopi nell’emisfero meridionale, è necessario più spazio per la costruzione. Un picco secondario a circa 1500 metri dal VLT e dal VST – all’estrema destra in questa immagine della settimana di ESO – è stato scelto come sito per il Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA) dell’ESO. VISTA ha iniziato ad osservare alla fine del 2009 e ha restituito alcune splendide immagini dell’Universo a lunghezze d’onda del vicino infrarosso. Di gran lunga il più grande telescopio al mondo che sta attualmente studiando questo tipo di luce, VISTA è in grado di ottenere alcune immagini davvero uniche del cosmo che sarebbero invisibili alla maggior parte degli altri telescopi.