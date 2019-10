In Australia a caccia di farfalle, per salvare le specie minacciate di estinzione

In Australia sono otto le specie di farfalle elencate come minacciate di estinzione, ma gli esperti ritengono che ben 38 specie siano potenzialmente minacciate. Difficile ancora saperne di più, perché nonostante la popolarità dell’amato insetto, mancano i dati scientifici. E’ per questo che i ricercatori dell’Australian National University hanno deciso di coinvolgere i cittadini e tutti gli appassionati in un’iniziativa di citizen science invitandoli a scendere in campo per salvare le farfalle.

Saranno loro a censire e monitorare le farfalle nell’ambito del progetto scientifico grazie a un’app che consentirà loro di segnalare dove e che tipo di farfalla hanno avvistato. L’obiettivo è creare un vasto database di avvistamenti di farfalle in Australia: informazioni preziose per indirizzare azioni di tutela delle specie a rischio.

“Tutti amano le farfalle, ma c’è ancora molto da imparare su di loro, chiunque prenda parte a questo progetto, può essere la persona che farà la prossima grande scoperta – spiega Chris Sanderson, ricercatore dell’ateneo australiano – Le farfalle sono una specie eccellente da osservare perché sono attive durante il giorno e spesso sono grandi e dai colori vivaci, caratteristiche che le rendono più facili da individuare“.

“Raccogliendo sia vecchi che nuovi avvistamenti in un database centrale, e verificandolo attraverso un gruppo di esperti, questo progetto consentirà il lavoro di ricerca e conservazione che è attualmente impossibile“, continua Sanderson.

Per Michael Braby, esperto di farfalle e professore associato dell’Anu, “c’è la necessità fondamentale di ottenere informazioni accurate sulla distribuzione delle farfalle. Tali dati aiuteranno la pianificazione della conservazione e il processo decisionale in merito all’uso del suolo“.

Per fare un esempio, la Bulloak Jewel Butterfly, una piccola farfalla con distintive ali viola e macchie marroni, è stata raramente avvistata e solo in pochi luoghi, principalmente vicino alle autostrade sugli alberi. “Se i cittadini riuscissero a segnalare più posti in cui si trova la Bulloak Jewel, cambierebbe totalmente il modo in cui siamo in grado di gestire e conservare questa specie“.

L’app Anu includerà una guida sul campo con informazioni di base su come identificare ogni specie di farfalla trovata in Australia e, ove possibile, ci saranno anche foto di tutte le diverse forme e fasi di vita di ogni specie.