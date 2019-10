Autonomia: Salvini, ‘stanchi di essere presi in giro da Boccia’

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “C’è il ministro dell’Autonomia che straparla: poveretto, il signor Boccia, sta litigando con il governatore del Piemonte, del Veneto, della Lombardia. Fai a meno di prendere in giro gli italiani, l’autonomia serve soprattutto ai cittadini del Sud per punire amministratori, governatori incapaci”. Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.

“Non prendere in giro la gente se non hai voglia di portare a casa nulla, non c’è gente che ha tempo da perdere -ha aggiunto- nè in Calabria, nè in Lombardia, nè in Campania, nè in Veneto, nè in Piemonte, nè in Abruzzo”.