Benvenuto Ottobre 2019: curiosità, detti e proverbi sul mese autunnale

Settembre 2019 è terminato, inizia oggi Ottobre, il 10° decimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe).

Il nome deriva dal latino october, perché era l’ottavo mese del calendario romano, che iniziava con il mese di marzo: fino al 46 a.C. nell’antica Roma era vigente il calendario romano, che divideva l’anno in dodici mesi, come oggi, ma con numero di giorni leggermente diverso. La differenza principale rispetto al calendario attuale è che l’anno iniziava il primo marzo, due mesi dopo rispetto ad oggi. Ecco perché ottobre era l’ottavo mese dell’anno.

Anche i mesi a seguire portano questa impronta: novembre era il il nono mese dell’anno e dicembre il decimo. Settembre invece, il settimo.

Il calendario in uso oggi nei paesi occidentali è il calendario gregoriano, introdotto nel 1582.

Ottobre: i proverbi e i detti popolari più curiosi

Ottobre è il mese per antonomasia dell’autunno, mese ricco di detti e proverbi, legati prettamente alla vendemmia, al ciclo della natura, alle condizioni meteo e ai Santi. Da Nord a Sud Italia, ecco i più curiosi: