Benzina, diesel e gpl: prezzi ancora fermi

Anche oggi non si segnalano movimenti dei prezzi raccomandati da parte delle compagnie.

Le elaborazioni di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia dei listini dell’Osservaprezzi carburanti del Mise mostrano un prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina pari a 1,580 euro al litro (pompe bianche 1,561) mentre per il diesel è 1,471 euro/litro (pompe bianche 1,455). Infine, Il Gpl va da 0,596 a 0,615 (no logo 0,587), il metano self service a 0,973 euro/kg e il Gnl 0,950 euro/kg.