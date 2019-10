Beve per sbaglio da un bicchiere del detersivo per lavastoviglie, scambiandolo per una bibita. L’uomo, titolare del ristorante ‘Il Girasole‘ di Cagli, si trova ora ricoverato in coma farmacologico all’ospedale di Torrette di Ancona. La prognosi è riservata, ma i medici sono fiduciosi. La famiglia parla di “disgraziato incidente per aver lasciato un bicchiere di detersivo sopra la lavastoviglie“. Accertamenti in corso da parte degli ispettori dell’Asur.