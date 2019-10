Bomba a Bolzano: domenica il disinnesco, sospensioni e variazioni nel trasporto pubblico

Domenica 20 ottobre, tra le ore 8 e le ore 12, in tutta la zona di Bolzano saranno sospesi i servizi autobus e ferroviari per consentire lo svolgimento delle operazioni di disinnesco della bomba ritrovata in piazza Verdi. La sospensione riguarderà anche le funivie del Renon e del Colle. Di seguito tutte le informazioni riguardanti treni e bus di linea, sia urbani che extraurbani.

Treni regionali

Domenica 20 ottobre, dalle 8.30 alle 11.30 circa, il traffico ferroviaro sarà sospeso in tutta la zona di Bolzano. Non verrà predisposto alcun servizio di bus sostitutivi in quanto tutta l’area della stazione di Bolzano sarà interessata alla chiusura. I treni a Nord di Bolzano si fermeranno a Ponte Gardena, i treni a Sud di Bolzano si fermeranno a Bronzolo, i treni della linea Merano-Bolzano si fermeranno a Ponte Adige. In queste stazioni sarà predisposto un servizio di assistenza ai viaggiatori, mentre viaggiano regolarmente, prima e dopo la chiusura, i seguenti treni regionali. Linea Brennero-Bolzano-Merano: treni con partenza da Brennero alle ore 6.38 e 10.38, i treni con partenza da Merano alle ore 7.13 e 11.16. Linea Verona-Bolzano: treno con partenza da Verona alle ore 9.53, treno con partenza da Bolzano alle ore 7.36. Il treno con partenza da Bolzano alle ore 11.36 verrà soppresso nella tratta Bolzano – Trento, mentre il treno 1827 da Innsbuck non fermerà alla stazione di Bolzano, ma a Bolzano Sud alle ore 8.28.

Autobus urbani

Dalle ore 8.15 circa fino alle ore 11.45 circa, alcuni bus di linea urbani della SASA subiranno soppressioni o deviazioni. Di seguito le ultime corse di domenica mattina effettuati dai capilinea. Linea 3: ultima corsa da via Perathoner alle ore 8.05, ultima corsa da Casanova alle ore 7.40. Linea 5: ultima corsa da via Perathoner alle ore 8.00, ultima corsa da Firmian alle ore 7.40. Linea 8: ultima corsa da Ospedale alle ore 7.25, ultima corsa da Cardano via Brennero anticipata alle ore 8.00 (invece di 8.10). Linea 10A: ultima corsa da Ospedale alle ore 7.38. Linea 10B: ultima corsa da Ospedale alle ore 8.00. Linea 14: ultima corsa da Funivia S. Genesio alle ore 7.45, ultima corsa da Asiago alle ore 7.45. Line 110: ultima corsa da Bolzano Stazione viene anticipata alle ore 8.10 (invece di 8.20), ultima corsa da Bronzolo fino a Bolzano Stazione alle ore 7.35. Dopo le ore 8.30 fino a riapertura delle strade la linea 110 farà capolinea presso la fermata „Acciaierie“, via Galvani. Linea 201: ultima corsa da Bolzano alle ore 8.05, ultima corsa da Merano fino a Funivia del Renon alle ore 7.02. Dopo le ore la linea 201 farà capolinea presso la fermata Bolzano Ospedale. Bus Bolzano Centro-Palasport: alle ore 8.10 verrà effettuata una corsa navetta in direzione Palasport con le seguente fermate: stazione ferroviaria (di fronte al fabbricato passeggeri), Piazza Walther, Piazza Domenicani, via Cassa di Risparmio, Palasport.

Bus extraurbani e autostazione di Bolzano

A partire dalle ore 8.15, tutte le linee autobus dovranno lasciare la zona gialla e a partire dalle ore 8 non vi potranno più accedere. L’autostazione di Bolzano, quindi, dalle ore 8 sarà fuori servizio, e dalle ore 8.30 le persone non potranno più soffermarsi all’aperto per motivi di sicurezza. I passeggeri avranno la possibilità di attendere all’interno dell’Infopoint. Questi i collegamenti autobus di domenica mattina. Linea 120: capolinea presso la fermata “Lori Musy” in via Maso della Pieve. Linee 131 e 132: capolinea all’ospedale di Bolzano. Linea 150: regolari le corse che non prevedono arrivo o partenza a Bolzano, sospese quelle da e per Bolzano. Linea 156: sospese le corse da e per Bolzano. Linea 165: sospese le corse da e per Bolzano. Linea 180: le corse da e per Bolzano faranno capolinea a Ponte Nova. Linea 170: tra Castelrotto e Bressanone gli autobus viaggeranno regolarmente. Sulla tratta Bolzano fino a “Fiè rotatoria” saranno sospese le corse con partenza da Bolzano autostazione delle ore 8.12, 9.12, 10.12 e 11.12. Dalla fermata “Fiè rotatoria” transito regolare fino a Castelrotto e Bressanone. Gli autobus con partenza dalla fermata Castelrotto autostazione alle ore 8, 9 e 10 viaggeranno solo fino alla fermata “Fiè rotatoria”. Linea 182: l’autobus con partenza da Collepietra alle ore 8.05 in direzione Bolzano saraà sospeso. L’autobus con partenza da Bolzano alle ore 8.57 sarà soppresso fino alla fermata Collepietra Oberdorf e ripartirà da lì regolarmente alle ore 9.22. L’autobus con partenza da Ponte Nova autostazione alle ore 10.09 per Bolzano viaggerà regolarmente e aspetterà la riapertura della strada. Linea 185: sospese le corse tra Bolzano e Prato Isarco con partenze da Bolzano autostazione alle ore 8.17, 9.17 e 10.17. Da Prato Isarco transito regolare fino a Tires e Paolina. L’autobus con partenza da Paolina alle ore 9.35 viaggerà solamente fino a Prato Isarco.